Штрафи до €135: у Франції боротимуться з порушниками "домашнього" карантину

Уряд Франції відсьогодні запровадив штрафи у розмірі 135 євро для громадян, які порушуватимуть обмежувальні заходи і пересуватимуться громадським транспортом.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, повідомляє Le Figaro.

«Ключове словосполучення є чітким: залишайтеся вдома! Усі, хто порушуватиме це правило, ризикують отримати штраф - до 135 євро», - зазначив міністр.

За його словами, таке безпрецедентне обмеження пересування набуває чинності на всій території Франції опівдні у вівторок, щоб спробувати зупинити епідемію коронавірусу. «Пересування дозволяється лише двічі на добу: з дому до роботи і у зворотному напрямку, коли це є абсолютно необхідним, для закупівель у зв‘язку зі станом здоров’я або за переконливим сімейним мотивом, або ж для допомоги людям з уразливих категорій», - поінформував Кастанер.

Після закриття шкіл та університетів, а пізніше - кафе, ресторанів та магазинів, заходи, оголошені в понеділок увечері, ще більше безпосередньо впливатимуть на суспільне життя, щоб "максимально обмежити контакт" та боротися проти розширення коронавірусу.

Станом на вечір 16 березня у Франції підтверджено 6 633 випадки зараження коронавірусом COVID-19, 148 осіб померло. За добу в країні померло 21 людина та зафіксовано 1210 нових випадків захворювання.