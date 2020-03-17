Міністра оборони США ізолювали, щоб убезпечити від коронавірусу

Найближчим часом міністр оборони США та його перший заступник спілкуватимуться з підлеглими виключно через відеозв'язок - аби керівництво Пентагону було убезпечене від зараження COVID-19.

Про це заявив старший речник оборонного відомства США Джонатан Гофман, передає кореспондент Укрінформу.

"Міністр оборони та його заступник будуть фізично ізольовані, оскільки ми намагаємося створити простір безпеки навколо них", - заявив представник Пентагону.

За його словами, це означає, що взаємодія з топ-керівниками відомства у службових питаннях відбуватиметься шляхом відеозв'язку.

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Крім того, речник міноборони повідомив, що загалом у збройних силах США підтверджено 37 випадків COVID-19.

За останніми даними, загальна кількість хворих у Сполучених Штатах перевищила 4 тисячі, 71 особа померла.