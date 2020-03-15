Трамп здав аналізи на коронавірус

Трамп здав аналізи на коронавірус

Укрінформ
Президент США підтвердив, що здав тест на коронавірус, результати якого будуть відомі найближчим часом. 

Про це повідомляє Голос Америки.

"Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що здав аналізи на коронавірус, результати яких стануть відомими протягом найближчого часу. Президент заявив, що пішов на цей крок через питання з боку ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Дональд Трамп, за його словами, прийняв таке рішення, "бо ЗМІ втратили розум".

Читайте також: Американські ЗМІ стурбовані контактами Трампа у зв'язку з епідемією

Як повідомлялося, останнім часом президент США мав декілька контактів з людьми, у яких підтвердився позитивний тест на коронавірус.

Водночас 14 березня лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що Дональд Трамп не має симптомів зараження COVID-19. За словами медика, карантин йому не потрібен, попри підтверджені випадки коронавірусу в людей, з якими напередодні контактував американський лідер.

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-