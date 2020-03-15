Трамп здав аналізи на коронавірус
Про це повідомляє Голос Америки.
"Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що здав аналізи на коронавірус, результати яких стануть відомими протягом найближчого часу. Президент заявив, що пішов на цей крок через питання з боку ЗМІ", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що Дональд Трамп, за його словами, прийняв таке рішення, "бо ЗМІ втратили розум".
Як повідомлялося, останнім часом президент США мав декілька контактів з людьми, у яких підтвердився позитивний тест на коронавірус.
Водночас 14 березня лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що Дональд Трамп не має симптомів зараження COVID-19. За словами медика, карантин йому не потрібен, попри підтверджені випадки коронавірусу в людей, з якими напередодні контактував американський лідер.
Фото: The White House