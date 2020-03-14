У Трампа немає симптомів коронавірусу - лікар Білого дому

Лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що президент Дональд Трамп не має симптомів зараження Covid-19. Карантин йому не потрібен, незважаючи на підтверджені випадки коронавірусу у людей, з якими напередодні контактував американський лідер.

Про це інформує CNN.

"У дописі, оприлюдненому ввечері 13 березня лікар Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп не має симптомів коронавірусу, а карантин йому не потрібен незважаючи на те, що він контактував з двома людьми, у яких виявили вірус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Шон Конлі, лікар Білого дому, написав, що президент Трамп нетривалий час контактував Фабіо Вайнгартеном, речником президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Через три дні після зустрічі з Трампом Вайнгартен відчув симптоми хвороби, а згодом здав позитивний тест на Covid-19.

Конлі заявив, що Білому дому стало відомо, що в іншої особи - Нестора Форстера, повіреного у справах Бразилії у Вашингтоні, з яким Трамп теж контактував, 13 березня виявили коронавірус. Водночас Конлі повідомив, що зустріч Трампа з Форстером проходила до того, як у останнього з’явилися симптоми хвороби.

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Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: The White House