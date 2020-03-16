Канада закриває кордон для іноземців

“Від середи ми відмовлятимемо у в’їзді до Канади усім, хто не є громадянином або постійним мешканцем Канади. У цих заходах будуть передбачені деякі винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, близьких родичів громадян Канади та, поки що, громадян США”, - сказав Трюдо.

Окрім цього, усі авіакомпанії, що виконують міжнародні рейси до Канади, не пускатимуть на борт людей із ознаками Covid-19. “Від усіх авіакомпаній вимагатимуть проводження базового оцінюванню кожного пасажира, ґрунтуючись на інструкціях Агентства громадського здоров’я Канади. Це значить, що будь-хто із симптомами не зможе потрапити до Канади”, - зазначив прем’єр-міністр.

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З 18 березня лише чотирьом канадським аеропортам буде дозволено приймати міжнародні рейси: летовищам Торонто, Монреаля, Калгарі та Ванкувера. Утім, ці обмеження поки не стосуватимуться рейсів зі США та Карибських країн. “Оголошені сьогодні обмеження на подорожі не стосуватиму торгівлю. Ми упевнимося у продовжені постачання до Канади важливих товарів”, - наголосив Трюдо.

Він додав, що держава також допоможе канадцям якомога швидше повернутися додому з-за кордону. “Аби допомоги асимптоматичним канадцям у поверненні додому, наш уряд створить програму підтримки для громадян, яким необхідно потрапити на літак. Канадські подорожувальники зможуть отримати фінансову допомогу для повернення додому або тимчасове покриття базових потреб під час очікування на повернення”, - підсумував глава уряду.

Станом на ранок понеділка на території Канади підтвердили 324 випадки захворювання на новий коронавірус. Хвороба забрала життя трьох людей.