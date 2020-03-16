Вісім країн Шенгену збираються поновити контроль на внутрішніх кордонах

Сім країн ЄС і Швейцарія офіційно поінформували Єврокомісію про намір поновити прикордонний контроль на своїх зовнішніх кордонах, які одночасно є внутрішніми кордонами між європейськими країнами в рамках Шенгенської зони.

Про це у понеділок під час брифінгу для преси журналістів проінформував речник Єврокомісії з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Адалберт Янз (Adalbert Jahnz), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За існуючими правовими процедурами, контроль на (внутрішніх) кордонах може вводитися державами ЄС після повідомлення Єврокомісії та інших країн-членів. Ми говоримо про початковий період введення такого контролю на 10 днів, які можуть бути продовжені максимум до 2 місяців. На цьому етапі ми отримали повідомлення (про такий намір) від 7 країн-членів, - Австрії, Угорщини, Чеської Республіки, Данії, Польщі, Литви і Німеччини, а також від Швейцарії», - сказав речник Єврокомісії.

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Водночас, за словами Адалберта Янза, на цей час Єврокомісія ще не отримувала відповідного повідомлення від Іспанії, міністр внутрішніх справ якої, за публікаціями в ЗМІ, оголосив про намір ввести контроль на зовнішніх кордонах країни.

Речник зауважив, що регуляторні документи, зокрема, Шенгенський кодекс, визначають правові аспекти, яких мають дотримуватися країни-члени, що намагаються поновити контроль на внутрішніх кордонах ЄС. Зокрема, підставою для поновлення контролю на внутрішніх кордонах між країнами Євросоюзу може бути надзвичайна ситуація, яка очевидно має місце із сплеском коронавірусу Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня Євросоюз вирішив тимчасово припинити рух людей через зовнішні кордони на 30 днів.