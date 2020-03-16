Ердоган, Меркель і Макрон проведуть відеоконференцію щодо Сирії

Зустріч у форматі Туреччина-Франція-ФРН, до якої очікувалося долучення Великої Британії, через коронавірус буде проведено не в Стамбулі, як планувалося, а в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«Троє лідерів обговорять кризу біженців, сирійську провінцію Ідліб та відносини Туреччини й ЄС у режимі відеоконференції. Зустріч мала відбутися в Стамбулі, але згодом внесли зміни через застереження щодо коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Основною темою обговорення під час відеоконференції буде угода від 18 березня 2016 року, в якій йшлося про фінансову допомогу ЄС у розмірі 6 млрд євро Туреччині на фінансування проєктів для сирійських біженців.

Також, як вказує видання, в ході відеоконференції будуть обговорюватися питання митного союзу між ЄС та Туреччиною, безвізового режиму для турецьких громадян у межах Шенгенської зони, відновлення переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС.

Очікується, що розмова відбудеться 17 березня - в той самий день, коли планувалася зустріч у Стамбулі.

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Як відомо, після загострення бойових дій в сирійському Ідлібі Туреччина заявила про відкриття власних кордонів для біженців, що прямують до Європи. В результаті на кордон між Туреччиною і Грецією почали прибувати десятки тисяч мігрантів, що спричинило безпрецедентну міграційну кризу. Під міграційним тиском знаходяться й інші країни, зокрема, Болгарія і Кіпр, а також потенційно - країни регіону Західних Балкан. Євросоюз заявив про рішучість захистити зовнішні кордони та активував допомогу Греції, включаючи мобілізацію на морських кордонах та на суходолі додаткових спроможностей Агентства ЄС з охорони кордонів Frontex. Водночас ЄС залучився до активного дипломатичного діалогу з Туреччиною для пошуку шляхів виходу з поточної кризи. Ситуація з припливом мігрантів на кордоні між Грецією і Туреччиною ускладнюється як через поширення коронавірусу, так і у зв'язку з наявністю серед біженців дітей без супроводження — їх уже понад 5500.

Фото: АА