Лукашенко заявив, що Росія "палає від коронавірусу"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі ситуація з поширенням коронавірусу Covid-19 краща, ніж у Росії. При цьому кордон між двома країнами закриває уряд Росії.

Його цитує держагентство БелТА.

"У Білорусі відносно спокійна ситуація, а Росія вся палає від коронавірусу. Так хто від кого має закриватися? Питання риторичне", - сказав Лукашенко.

Для Білорусі головною проблемою в цій ситуації він вважає наслідки "рухів у напрямку коронавірусу" для економіки. За його словами, ситуація безпосередньо з вірусом не є проблемною для районів і районних центрів, на відміну від Мінська і великих міст. У зв'язку з цим він закликав місцеві органи влади "без будь-якої паніки працювати з людьми, нагадуючи їм про запобіжні заходи", а населення - не "бігати по аптеках" і не скуповувати маски, спецодяг або ліки.

У зв'язку зі зростанням попиту на медичні маски, білоруські виробники збільшили їх випуск і утворився надлишок, розповів президент. Він запропонував продати їх Німеччині: "Треба розгортатися: в Німеччині не вистачає спецодягу, масок. Треба продати їх, якщо на них є попит".

Реакцію Білорусі на пандемію Лукашенко вважає адекватною, тоді як "світ з глузду з'їхав від коронавірусу або, може бути, на основі цих усіх міркувань щодо коронавірусу".

У Білорусі офіційно підтверджено 27 випадків зараження коронавірусом, у Росії - 63. Сусідні з Білоруссю Україна, Польща, Латвія, Литва і Росія закрили кордони.