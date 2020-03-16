До боротьби з коронавірусом в Іспанії залучили військових
Укрінформ
Уряд Іспанії вирішив залучити до боротьби з поширенням коронавірусу армію — військові вже почали патрулювати вулиці кількох міст країни.
Про це повідомляє El Pais.
"Збройні сили почали брати участь у боротьбі з коронавірусом. Першим це зробив Військовий підрозділ з реагування на надзвичайні ситуації (UME). Він почав патрулювати вулиці у Мадриді та інших містах, де має бази, зокрема у Валенсії, Севільї, Сарагосі, Леоні, Лас-Пальмасі та Санта-Крус-де-Тенеріфе", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес провела координаційну нараду для обговорення заходів, що їх іспанські збройні сили вживатимуть у боротьбі з коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
Фото: Monica Torres/El Pais