До боротьби з коронавірусом в Іспанії залучили військових

Уряд Іспанії вирішив залучити до боротьби з поширенням коронавірусу армію — військові вже почали патрулювати вулиці кількох міст країни.

Про це повідомляє El Pais.

"Збройні сили почали брати участь у боротьбі з коронавірусом. Першим це зробив Військовий підрозділ з реагування на надзвичайні ситуації (UME). Він почав патрулювати вулиці у Мадриді та інших містах, де має бази, зокрема у Валенсії, Севільї, Сарагосі, Леоні, Лас-Пальмасі та Санта-Крус-де-Тенеріфе", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес провела координаційну нараду для обговорення заходів, що їх іспанські збройні сили вживатимуть у боротьбі з коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

Фото: Monica Torres/El Pais