В Австрії на боротьбу з коронавірусом виводять армію

До боротьби з поширенням COVID-19 в Австрії залучають військовослужбовців федеральної армії.

Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральна армія в усій Австрії готова допомогти владним органам та інституціям", - запевнила очільниця військового відомства.

За її словами, у Відні, Тіролі та Форарльберзі 66 військовослужбовців залучені, зокрема, до діяльності координаційного штабу державного реагування на кризи та стихійні лиха.

"Ми здатні швидко допомогти у будь-який час", - наголосила Таннер.

Водночас австрійські ЗМІ повідомляють, що армія Австрії не має змоги забезпечити всіх хворих лікарняними ліжками. Оборонне відомство відмовило низці громад, які звернулися з проханням допомогти в ізоляції заражених коронавірусом. Це зумовлено тим, що у 2012 році система армійських шпиталів була значно скорочена.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 березня в Австрії підтверджено 655 випадків зараження коронавірусом, з яких 206 – у Тіролі, 101 – у Відні.

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У зв'язку з цим уряд країни вжив низку суворих заходів, спрямованих на обмеження зібрань та пересування громадян.