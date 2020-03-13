В Австрії кількість інфікованих коронавірусом щодня зростає на 31-47%

Кількість виявлення випадків зараження новим типом коронавірусу Covid-19 протягом останніх днів зростає щодня на 31-47%.

Про це заявив у четвер ввечері міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В останні дні ми спостерігаємо щоденний ріст кількості інфікованих на 31-47%", - заявив він.

За словами міністра, такий експоненціальний ріст має бути зупинений, а тому уряд планує незабаром нові заходи з метою обмеження соціальних контактів.

Федеральний канцлер Себастіан Курц у четвер також заявив, що, у випадку збереження нинішнього темпу зараження коронавірусом в Австрії, вже через кілька днів буде 1 тис. випадків інфікування, а до кінця тижня – може бути 10 тис. заражених. За його словами, у понеділок, 16 березня, буде анонсований новий пакет кроків з метою уповільнення поширення коронавірусу.

Наразі влада Австрії вже вжила низку жорстких заходів, спрямованих на обмеження соціальних контактів. У республіці, щонайменше до початку квітня, забороняється проведення масових заходів просто неба за участю понад 500 осіб та заходів у приміщеннях за участю понад 100 відвідувачів. Це стосується як культурно-розважальної, так і спортивної сфери, а також гастрономії.

Влада виступила із закликом до роботодавців, де це можливо, перевести на дистанційну роботу своїх працівників.

Також переводять на дистанційну форму навчання у ВНЗ, а з наступного тижня розпочнеться закриття шкіл та дитсадків.

З понеділка церкви та інші релігійні спільноти припиняють відкриті богослужіння.

Через поширення коронавірусу на заході Австрії гірськолижні курорти у федеральних землях Форарльбер, Зальцбург та Тіроль з 15 березня достроково завершують сезон.

З 11 березня компанія "Австрійська федеральна залізниця" припинила пасажирське залізничне сполучення з Італією, заборонивши в’їзд з цієї країни людям, які не мають медичної довідки про відсутність коронавірусу. З 13 березня потяги не будуть ходити між Австрією та Словаччиною, а з 14 березня - припиняється залізничне сполучення з Чехією.

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Раніше авіакомпанія "Австрійські авіалінії" припинила польоти в Китай, Іран та Італію.

Станом на 13 березня 2020 року, в Австрії зафіксовано 422 випадки зараження коронавірусом Covid-19, одна людина померла, шестеро інфікованих осіб одужали. Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Тіролі (132) та Відні (74).