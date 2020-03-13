Хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом 37 днів

Хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом багатьох тижнів, оскільки вірус може жити у дихальних шляхах до 37 днів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження китайських лікарів.

“Пацієнти з новим коронавірусом зберігають збудника у своїх дихальних шляхах протягом 37 днів, показало нове дослідження, яке дозволяє припустити, що люди можуть залишатися заразними протягом багатьох тижнів (після закінчення карантину - ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Це стало ще однією ознакою того, наскільки складним може бути стримування пандемії коронавірусу, йдеться у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet.

Отримані результати мають "важливий вплив як на прийняття рішень щодо ізоляції пацієнтів, так і на вказівки щодо тривалості противірусного лікування", пише Фей Чжоу з Китайської академії медичних наук та інші автори дослідження.

На сьогодні рекомендований період ізоляції після зараження вірусом становить 14 днів, щоб уникнути його поширення.

Але якщо люди досить довго залишаються заразними після зникнення симптомів, вони можуть мимоволі поширити збудник хвороби після закінчення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом Covid-19 у Китаї, стало відомо 17 листопада 2019 року.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилися 128 392 особи, померло 4728, одужали 69 607 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.

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