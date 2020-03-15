В Ірані коронавірус забрав вже 724 життя

Кількість людей, які померли в Ірані через коронавірус, зросла до 724.

Про це повідомляє CNN Turk.

«Кількість людей, які померли в Ірані через коронавірус нового типу, збільшилася на 113 осіб та зросла до 724», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість випадків збільшилася на 1208 за останні 24 години.

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Як провідомляв Укрінформ, у суботу кількість загиблих склала 611 людей. Іран посилив заходи профілактики поширення вірусу. Закриття шкіл та університетів було продовжено на наступні два тижні. Уряд також запровадив обмеження на поїздки, особливо на півночі Ірану. Також країна вжила суворих заходів контролю стану здоров'я в аеропортах. У деяких містах запроваджено комендантські години.