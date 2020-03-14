США закривають кордон для громадян Британії та Ірландії - ЗМІ

У рамках боротьби з поширенням коронавірусу США встановлюють заборону на в'їзд до країни для громадян Великої Британії та Ірландії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на віцепрезидента США Майка Пенса.

«США збираються розширити заборону на в'їзд з Європи на громадян Великої Британії та Ірландії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами Пенса, заборона набуде чинності з понеділка, 16 березня.

Пенс також оголосив, що кожного американця, який повертається у країну, безкоштовно тестуватимуть на коронавірус.

У суботу набула чинності заборона на в'їзд до США громадянам 26 країн Євросоюзу.

За останніми даними, які наводить BBC, у США підтверджено 2488 випадків захворювання на COVID-19, 51 особа померла.

Як повідомлялося, лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що у Дональда Трампа немає симптомів зараження коронавірусом. За словами медика, президенту США карантин не потрібен, попри підтверджені випадки коронавірусу у людей, з якими напередодні контактував американський лідер.