Біля будівлі ФСБ у Москві затримали 43 учасників пікетів проти репресій
Про це повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо».
«У Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці, де проходить пікет проти політичних репресій, почалися масові затримання», - йдеться у повідомленні.
Серед затриманих, зокрема, знаменитий російський правозахисник Лев Пономарьов. Також затримано одного неповнолітнього.
Загалом в акції протесту беруть участь близько 100 осіб. За даними на 15:52 МСК було затримано 43 осіб, затримання тривають.
Учасники акції кажуть, що поліцейські б'ють затриманих при вході в автозак.
Активісти вийшли з пікетами до будівлі ФСБ після того, як мерія Москви не погодила мітинг і ходу проти політичних репресій у центрі міста. Організаторам пропонували провести акцію в Любліно, але ті не погодилися і вирішили влаштувати серію одиночних пікетів.
Фото: Ведомости