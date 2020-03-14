Біля будівлі ФСБ у Москві затримали 43 учасників пікетів проти репресій

Поліція Москви почала затримувати учасників одиночних пікетів проти політичних репресій, які проходять біля будівлі ФСБ на Луб'янці.

Про це повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо».

«У Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці, де проходить пікет проти політичних репресій, почалися масові затримання», - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих, зокрема, знаменитий російський правозахисник Лев Пономарьов. Також затримано одного неповнолітнього.

Загалом в акції протесту беруть участь близько 100 осіб. За даними на 15:52 МСК було затримано 43 осіб, затримання тривають.

Учасники акції кажуть, що поліцейські б'ють затриманих при вході в автозак.

Активісти вийшли з пікетами до будівлі ФСБ після того, як мерія Москви не погодила мітинг і ходу проти політичних репресій у центрі міста. Організаторам пропонували провести акцію в Любліно, але ті не погодилися і вирішили влаштувати серію одиночних пікетів.

Фото: Ведомости