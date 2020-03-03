У Росії заблокували рахунки сім'ї Навального

Банківські рахунки засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) в Росії Олексія Навального, його дружини Юлії, дітей і батьків-пенсіонерів заблоковані за постановою слідства.

Про це опозиціонер повідомив на своєму сайті і в YouTube.

«Я лізу сам в інтернет-банк і бачу, що і у мене всі картки заблоковані. «Постанова слідчого в рамках кримінальної справи якоїсь», - пише Навальний.

Банківські рахунки за постановою слідства заблоковані також у дружини Навального Юлії, дочки Дар'ї, сина Захара і батьків-пенсіонерів.

На рахунках всюди вказана сума «мінус 75 мільйонів рублів». На думку Навального, це свідчення того, що йдеться про кримінальну справу про відмивання коштів через його Фонд, де проходила саме ця сума.

Водночас рахунки заблоковані у директора ФБК Івана Жданова, його дружини і батька.

Справу проти ФБК було порушено в серпні 2019 року. Раніше у ній були заарештовані понад сто банківських рахунків співробітників фонду та регіональних штабів Навального, волонтерів, активістів і їхніх родичів. Рахунки самого Навального до цього не чіпали, в інтерв'ю проєкту "Русские норм" він говорив, що знаходиться в спокійній зоні "в центрі урагану".

Крім того, начальник юрвідділу Фонду боротьби з корупцією Слава Гімаді повідомив Навальному, що російський олігарх Олег Дерипаска подав на нього в суд. «За що, не знаємо, але записали його чомусь як «Дерипаско», - пояснює Навальний.