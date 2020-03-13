У Венесуелі - перші два випадки коронавірусу

Венесуела долучилася до списку держав, у яких наразі вже виявлено Covid-19 – влада повідомила про перші два випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє La Prensa Lara.

«Делсі Родрігес, віцепрезидент країни, повідомила у п’ятницю, що у Венесуелі було підтверджено перші 2 випадки коронавірусу, а також оголосила про припинення занять у всіх навчальних закладах», - йдеться в повідомленні.

Обидва пацієнти, інфіковані Covid-19, є громадянами Венесуели та проживають у штаті Міранда. Мова йде про 41-річну жінку, яка перебувала у США, Італії та Іспанії, та 52-річного чоловіка, який подорожував до Іспанії. Наразі вони перебувають у карантині.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім жінки з Житомирщини, яка померла, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 387 людей, загинуло 5 088, одужало 69 779 особи.