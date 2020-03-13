В Ефіопії і Судані зафіксували перші випадки коронавірусу
Про це повідомляє AFP.
«В Ефіопії ... повідомили, що 48-річний японець, який прибув у країну 4 березня через Буркіна-Фасо, підтвердив, що заразився вірусом», - йдеться в повідомленні.
У заяві Міністерства охорони здоров'я країни йдеться, що хворий знаходиться під медичним наглядом, його стан стабільний. Тих, хто був у контакті з цією людиною, відстежують і ізолюють.
Як зазначає видання, Ефіопія стала 15-ою африканською країною з підтвердженим випадком поширення коронавірусу.
Раніше сьогодні перші випадки коронавірусу підтвердили у Гані, Габоні, Кенії.
За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 13 березня у світі на коронавірус захворіли 137 456 осіб, загинули 5065, одужали 69 623 особи.
Як повідомляє Medical Xpress, у Судані також зафіксували перший випадок коронавірусу, хворий 50-річний суданець помер напередодні ввечері.
«Судан у п'ятницю оголосив про перший випадок нового коронавірусу після смерті 50-річного чоловіка напередодні ввечері», - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я, громадянин Судану нещодавно перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах, де були зареєстровані десятки випадків коронавірусу.
Напередодні у четвер у Судані оголосили про серію заходів проти нового коронавірусу. Уряд країни закрив сухопутний кордон з Єгиптом і призупинив польоти з Китаю, Ірану, Італії, Іспанії, Японії та Єгипту. Судан припинив видавати візи громадянам цих країн, також суданцям було рекомендовано не приїздити до них.
Нагадаємо, раніше в п'ятницю перші випадки коронавірусу підтвердили в Гані, Габоні, Кенії та Казахстані.