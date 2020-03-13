Перший випадок коронавірусу в Китаї виявили ще у листопаді-2019

Перший випадок зараження коронавірусом у Китаї зафіксували в листопаді минулого року.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані уряду.

"Про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом Covid-19 у Китаї, стало відомо 17 листопада", - йдеться у повідомленні.

Згідно з урядовими даними, 55-річний чоловік у провінції Хубей, можливо, був першим, хто заразився вірусом 17 листопада.

З цієї дати щодня реєструвалося від одного до п'яти нових випадків. До 15 грудня загальна кількість заражень становила 27, а до 20 грудня це число досягло 60 осіб.

27 грудня лікар з провінційної лікарні інтегрованої китайської і західної медицини провінції Хубей Чжан Цзісянь повідомив китайським органам охорони здоров'я, що захворювання було викликане новим коронавірусом.

До цієї дати більше 180 людей були інфіковані, хоча в той час лікарі могли не знати про всі випадки зараження.

Як зазначається, до останнього дня 2019 року кількість підтверджених випадків зросла до 266, а в перший день 2020 року - до 381.

Вчені прагнуть ідентифікувати так званого "нульового пацієнта", який може допомогти їм відстежити джерело коронавірусу.

З перших дев'яти випадків, про які повідомляли у листопаді, - 4 чоловіка та 5 жінок - жоден не був підтверджений як "нульовий пацієнт". Всі вони були віком від 39 до 79 років, але невідомо, скільки серед них було жителів Уханя, епіцентру спалаху.

Як пише видання, цілком можливо, що були випадки, що датуються ще раніше, ніж 17 листопада.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.

Фото: АА