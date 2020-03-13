Перший випадок коронавірусу в Китаї виявили ще у листопаді-2019

Перший випадок коронавірусу в Китаї виявили ще у листопаді-2019

Укрінформ
Перший випадок зараження коронавірусом у Китаї зафіксували в листопаді минулого року.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані уряду.

"Про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом Covid-19 у Китаї, стало відомо 17 листопада", - йдеться у повідомленні.

Згідно з урядовими даними, 55-річний чоловік у провінції Хубей, можливо, був першим, хто заразився вірусом 17 листопада.

З цієї дати щодня реєструвалося від одного до п'яти нових випадків. До 15 грудня загальна кількість заражень становила 27, а до 20 грудня це число досягло 60 осіб.

27 грудня лікар з провінційної лікарні інтегрованої китайської і західної медицини провінції Хубей Чжан Цзісянь повідомив китайським органам охорони здоров'я, що захворювання було викликане новим коронавірусом.

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До цієї дати більше 180 людей були інфіковані, хоча в той час лікарі могли не знати про всі випадки зараження.

Як зазначається, до останнього дня 2019 року кількість підтверджених випадків зросла до 266, а в перший день 2020 року - до 381.

Вчені прагнуть ідентифікувати так званого "нульового пацієнта", який може допомогти їм відстежити джерело коронавірусу.

З перших дев'яти випадків, про які повідомляли у листопаді, - 4 чоловіка та 5 жінок - жоден не був підтверджений як "нульовий пацієнт". Всі вони були віком від 39 до 79 років, але невідомо, скільки серед них було жителів Уханя, епіцентру спалаху.

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Як пише видання, цілком можливо, що були випадки, що датуються ще раніше, ніж 17 листопада.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.

Фото: АА

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