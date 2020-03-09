У Китаї закрили 11 тимчасових лікарень — епідемія іде на спад

Китайська влада почала закривати спеціально створені лікарні для пацієнтів, заражених коронавірусом, а також відновлювати роботу шкіл через те, що епідемія пішла на спад.

Про це повідомляє The Straits Times.

«Китай закрив кілька імпровізованих госпіталів для пацієнтів із коронавірусом, а також з понеділка відкрив деякі школи та розважальні парки у зв’язку з тим, що країна поступово повертається до нормального життя після епідемії», - йдеться в повідомленні.

Наразі в місті Ухань (епіцентр епідемії) 11 таких спеціалізованих госпіталів – головним чином оперативно перетворених на медичні заклади із інших громадських будівель – закрито.

Також один із вищих китайських чиновників наголосив, що країна скоро вже зможе зняти транспортну блокаду з провінції Хубей, де протягом останніх двох місяців на карантині опинилися близько 56 мільйонів людей.

Слід зазначити, що 19 тисяч людей в КНР досі лікують від Covid-19 – у порівнянні з максимальною цифрою в 58 тисяч 24 лютого.

У понеділок, 9 березня, у Китаї було зафіксовано всього 40 нових випадків зараження коронавірусом: це найменше зростання кількості інфікованих за день із початку січня.

Станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.