Гаряча ванна та холод: У ВООЗ спростували міфи про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я на своєму сайті розвінчала 14 популярних міфів про новий коронавірус.

Укрінформ публікує власний переклад статті.

Вірус COVID-19 передається у регіонах із спекотним та вологим кліматом

Судячи із наявних доказів, вірус COVID-19 може передаватися у ВСІХ РЕГІОНАХ, у тому числі зі спекотною та вологою погодою. Незалежно від клімату, вживайте захисні заходи, якщо ви живете чи подорожуєте до регіонів, у яких виявили COVID-19. Найкращий спосіб захистити себе проти COVID-19 - часто мити руки. Виконуючи це, ви знищуєте віруси, які можуть знаходитися на ваших руках, та уникаєте зараження, що може трапитися під час доторків до очей, рота та носа.

Холодна погода та сніг НЕ МОЖУТЬ знищити новий коронавірус.

Немає причин вважати, що холодна погода може вбити новий коронавірус чи інші недуги. Нормальна температура людського тіла становить близько 36,5-37 градусів за шкалою Цельсія, незалежно від температури навколишнього середовища чи погоди. Найбільш ефективним способом захистити себе від нового коронавірусу є часте протирання рук дезінфікуючим засобом на основі спирту або миття їх милом та водою.

Приймання гарячої ванни не запобігає захворюванню новим коронавірусом.

Приймання теплої ванни не завадить вам підхопити COVID-19. Нормальна температура тіла перебуває у діапазоні 36,5-37 градусів за шкалою Цельсія, незалежно від температури ванни чи душу. Насправді, ванна із дуже гарячою водою може піти на шкоду, оскільки здатна завдати опіків. Найкращий спосіб захистити себе від COVID-19 полягає у частому очищенні рук. Виконуючи це, ви знищуєте віруси, які можуть знаходитися на ваших руках, та уникаєте зараження, що може відбутися під час доторків до очей, рота та носа.

Новий коронавірус НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ шляхом укусів комарів.

Наразі немає інформації чи доказів, які свідчили б про те, що новий коронавірус може передаватися москітами. Новий коронавірус - це респіраторний вірус, що поширюється переважно через краплі, які утворюються, коли заражена людина кашляє або чхає, а також через краплі слини й слиз із носа. Аби захистити себе, часто очищуйте руки дезінфектором на основі спирту або мийте їх з водою та милом. Також уникайте близького контакту із будь-ким, хто кашляє або чхає.

Чи ефективні сушарки для рук у знищенні нового коронавірусу?

Ні, сушарки для рук не є ефективними у знищенні 2019-nCoV. Аби захистити себе від нового коронавірусу, вам слід часто очищувати руки дезінфектором на спиртовій основі або мити їх з милом та водою. Після завершення очищення рук, їх варто ретельно висушити паперовим рушником або теплою повітряною сушаркою.

Чи здатна ультрафіолетова лампа для дезінфекції вбити новий коронавірус?

Ультрафіолетові лампи не слід використовувати для стерилізації рук або інших шкірних покривів, оскільки ультрафіолетова радіація може викликати подразнення шкіри.

Наскільки ефективними є термальні сканери у виявленні заражених новим коронавірусом людей?

Термальні сканери ефективні у виявленні людей із гарячкою (тобто, тих, які мають вищу за нормальну температуру) через зараження новим коронавірусом.

Утім, вони не можуть виявляти тих людей, які вже заразилися, але ще не страждають від гарячки. Це відбувається тому, що від моменту зараження до захворювання та виявлення ознак гарячки проходить від 2 до 10 днів.

Чи здатне розпилення спирту або хлору по всьому тілу вбити новий коронавірус?

Ні, розпилення спирту чи хлору по всьому тілу не вб’є віруси, які вже проникли до вашого організму. Розпилення таких речовин може бути шкідливим для одягу або слизових оболонок (очей, рота). Зважайте, що спирт та хлор можуть бути корисними для дезінфекції поверхонь, але їх слід використовувати за належними рекомендаціями.

Чи вакцини від пневмонії захищають від нового коронавірусу?

Ні, вакцини від пневмонії, такі як: вакцина проти пневмококів та проти гемофільного грипу типу В (Hib) не забезпечують захисту від нового коронавірусу.

Вірус є настільки новим та відмінним, що він потребує власної вакцини. Дослідники намагаються розробити вакцину проти 2019-nCoV і ВООЗ підтримує їх зусилля.

Хоча ці вакцини не ефективні проти 2019-nCoV, вакцинація проти респіраторних хвороб дуже рекомендується для захисту вашого здоров’я.

Чи допоможе регулярне промивання носа сольовим розчином запобігти зараженню новим коронавірусом?

Ні, немає свідчень, що регулярне промивання носа сольовим розчином дозволяє захистити людей від зараження новим коронавірусом.

Є деякі обмежені свідчення, що регулярне промивання носа сольовим розчином здатне посприяти швидшому видужанню від звичайної застуди. Утім, доказів, що регулярне промивання носа запобігає респіраторним інфекціям, немає.

Чи допоможе споживання часнику запобігти зараженню новим коронавірусом?

Часник - це здорова їжа, що має певні антимікробні властивості. Утім, немає доказів протягом чинного спалаху, що споживання часника захищає людей від нового коронавірусу.

Чи правда, що новим коронавірусом можуть заразитися лише старші люди, чи молодь теж уразлива до віруса?

Люди усіх вікових категорій можуть заразитися новим коронавірусом. Старші люди та люди, хворі на певні недуги (приміром, астму, діабет, серцеві хвороби), видаються більш вразливими до розвитку важких форм вірусної інфекції.

ВООЗ радить людям усіх вікових категорій вживати кроки для захисту себе від вірусу, приміром, дотримуючись якісної гігієни рук та кашлю.

Чи ефективні антибіотики в упередженні та лікуванні нового коронавірусу?

Ні, антибіотики не діють проти вірусу, лише проти бактерій.

Новий коронавірус - це вірус, отже антибіотики не слід використовувати як засіб упередження чи лікування.

Утім, якщо вас госпіталізували із 2019-nCoV, вам можуть виписати антибіотики для лікування супутніх бактеріальних інфекцій.

Чи існують спеціальні ліки для упередження чи лікування нового коронавірусу?

Наразі не існує спеціальних медичних препаратів, рекомендованих для упередження чи лікування нового коронавірусу.

Утім, інфікованим вірусом слід отримувати належну допомогу для полегшення та лікування симптомів, а людям із важкою формою захворювання - належну підтримувальну терапію. У цей час триває розробка специфічних лікувальних засобів, яким належить пройти клінічні випробування. ВООЗ разом із кількома партнерами надає допомогу з метою прискорення роботи зі створення нових лікувальних засобів.