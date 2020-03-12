В Азербайджані зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Азербайджані через коронавірус померла жінка, яка повернулася з Ірану.

Про це повідомляє Azerbaycan 24 з посиланням на оперативний штаб при Кабміні.

Як наголошується, громадянка Азербайджану 1969 р.н., яка повернулася з Ісламської Республіки Іран, через хронічну хворобу звернулася до лікарні.

Під час обстеження у неї виявили аутоімунне захворювання (червоний вовчак) і кінцеву стадію ниркової недостатності. На тлі аутоімунного захворювання у жінки спостерігався імунодефіцит, спричинений серйозним ушкодженням легень, проблемами в дихальній системі тощо.

Читайте також: У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу

«Водночас у неї діагностували коронавірус. Пацієнтку помістили до лікарні спеціального режиму, вона перебувала під постійним контролем медиків. Попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалося», - йдеться у повідомленні.

Близьке оточення жінки, в тому числі членів сім'ї, помістили на карантин.

Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на сьогодні в Азербайджані зафіксовано 11 заражених вірусом.

Загалом у світі підтверджено 127 863 випадки коронавірусу, смертей - 4 718, видужали - 68 310 осіб.

Фото: АА