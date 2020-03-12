Air Canada скасовує рейси до Італії

Найбільший канадський авіаперевізник на півтора місяця скасовує усі рейси до Італії через поширення у країні нового коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.

“З огляду на постанови італійського уряду та актуальні занепокоєння у сфері безпеки та охорони здоров’я, Air Canada з 11 березня припиняє сполучення між Канадою та Італією”, - зазначається у повідомленні.

У авіакомпанії додали, що “продовжать стежити за ситуацією та оцінювати умови до того як поновити сполучення”.

“Наразі ми плануємо поновити перельоти 1 травня”, - зауважується у поширеній заяві.

Зазначимо, що “Air Canada” виконувала сім рейсів на тиждень між Канадою та Італією.

Фото: NEWS BULLETIN