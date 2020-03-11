У Бельгії від коронавірусу померло ще двоє людей
Про це повідомляє видання VRT з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я країни.
"Федеральне міністерство охорони здоров’я повідомляє, що 73-річний пацієнт, який був госпіталізований 4 березня і стан якого швидко погіршувався, помер у реанімації в лікарні столичного району Уккль. Ще одна особа, яка померла від вірусу – 86-річна людина, яка перебувала у карантині вдома в муніципалітеті Фламандський Брабант після позитивного тесту на Covid-19", - йдеться публікації.
Раніше повідомлялося про те, що 90-річна жінка померла у лікарні у Брюсселі. Таким чином, коронавірус у Бельгії забрав три життя.
За інформацією ЗМІ, три людини, які перебували в одній будівлі з померлим у муніципалітеті Фламандський Брабант, також здали тест на Covid-19 і отримали позитивний результат.
Як повідомляв Укрінформ, кількість інфікованих на Covid-19 у Бельгії сягнула 314.
Фото: АА