В Ірані та Іспанії стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

За добу в Ірані зафіксовано рекордне зростання кількості хворих на коронавірус - 958 нових випадків.

Про це повідомляє IRNA з посиланням на речника міністерства охорони здоров'я Кіануша Джаханпура.

“Джаханпур сказав, що з учорашнього дня було виявлено 958 нових випадків постраждалих (від коронавірусу — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість хворих на коронавірус в Ірані сягнула 9 тисяч.

Кількість летальних випадків від вірусу за добу зросла на 63 і становить 354.

Також згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, в Іспанії також спостерігається стрімке зростання кількості інфікованих коронавірусом — 2026.

Країна опинилася на другому після Італії місці серед європейських країн за кількістю хворих на вірус.

Станом на 11 березня від коронавірусу в Іспанії померло 47 осіб, одужало — 136.

Загалом кількість випадків зараження вірусом у світі на цей час становить 121 250, смертей — 4369, одужали від хвороби — 66234 осіб.

Фото: AA