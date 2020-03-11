В Ірані та Іспанії стрімко зростає кількість хворих на коронавірус
Про це повідомляє IRNA з посиланням на речника міністерства охорони здоров'я Кіануша Джаханпура.
“Джаханпур сказав, що з учорашнього дня було виявлено 958 нових випадків постраждалих (від коронавірусу — ред.)”, - йдеться у повідомленні.
Таким чином загальна кількість хворих на коронавірус в Ірані сягнула 9 тисяч.
Кількість летальних випадків від вірусу за добу зросла на 63 і становить 354.
Також згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, в Іспанії також спостерігається стрімке зростання кількості інфікованих коронавірусом — 2026.
Країна опинилася на другому після Італії місці серед європейських країн за кількістю хворих на вірус.
Станом на 11 березня від коронавірусу в Іспанії померло 47 осіб, одужало — 136.
Загалом кількість випадків зараження вірусом у світі на цей час становить 121 250, смертей — 4369, одужали від хвороби — 66234 осіб.
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