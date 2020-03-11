У Відні закривають музеї, театри, дискотеки та вводять штрафи

На виконання рішень уряду Австрії з обмеження розповсюдження коронавірусу Covid-19 у Відні тимчасово припинили роботу великі музеї, театри, філармонії та опери, також заборонено проведення дискотек, переносяться футбольні матчі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Відповідно до рішення Ради міністрів Австрії, з середи, 11 березня і, щонайменше, до 3 квітня забороняється проведення всіх масових заходів за участю понад 500 осіб на відкритому повітрі та з понад 100 особами – у приміщенні. Це стосується також культурно-розважальних та спортивних заходів.

При цьому, навіть приватні урочистості (святкування весілля чи дня народження), які перевищують встановлену кількість гостей, потрапляють під заборону: на порушників чекає адміністративний штраф у розмірі 1450 євро.

У середу вранці усі федеральні музеї повідомили про призупинення своєї роботи, щонайменше, до кінця березня.

Також про скасування своїх вистав березневої програми вже повідомили практично всі великі театри, зокрема, "Бургтеатр" (Burgtheater) та "Фолькстеатр" (Volkstheater).

Призупинила свою роботу і Віденська державна опера, директор якої повідомив про втрати близько 130-140 тис. євро щодня через закриття. Крім того, через заборону заходів за участю понад 100 осіб під питанням стоять і самі репетиції, на яких часто збирається більша кількість людей.

Скасували усі свої березневі концерти у "Фольксопері" (Volksoper), Віденській філармонії та "Концертхаусі" (Konzerthaus).

"Візитка картка" Відня – Собор Святого Штефана ("Штефансдом") – у вівторок зачинив свої двері для туристів, хоча й продовжує працювати в обмеженому режимі: на богослужіння, молитися чи сповідатися пускають не більше 100 осіб. У соборі вирішили відмовитися тимчасово, до початку квітня, від причащання, рукостискання і від використання святої води загалом під час богослужінь.

Закритими з середи залишаються і читальні зали Австрійської національної бібліотеки.

Також організатори повідомили про скасування низки культурних заходів - як наприклад, Літературних днів у Раурісі 25-29 березня чи фестивалю австрійських фільмів Diagonale 2020 у Граці 24-29 березня.

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Вжиті владою обмеження на масові заходи вплинули і на нічне життя Відня: більшість дискотек та клубів, у т.ч. Praterdome, Volksgarten та Pratersauna, закрилися до 3 квітня.

Кінотеатри столиці Австрії продовжують працювати, але кількість місць у залі обмежена до 99. Також кінотеатри намагаються так продавати місця, щоб між людьми завжди було одне вільне місце.

Заходи з обмеження поширення коронавірусу зачепили і спортивну сферу. Так, Австрійська футбольна бундесліга тимчасово призупинила матчі 1-ї та 2-ї ліг. Без глядачів пройде матч Ліги Європи у Лінці 12 березня між місцевим "Ласком" та британським зірковим клубом "Манчестер Юнайтед". За пустих трибун відбудеться 30 березня у Відні тестовий матч між національними збірними Австрії та Туреччини.

Через коронавірус передчасно завершилася і хокейна ліга в Австрії, про що було повідомлено у вівторок.

У середу також стало відомо про скасування Віденського міського марафону (Vienna City Marathon), проведення якого планувалося 19 квітня і участь в якому мали взяти понад 45 тис. осіб.

Між тим, популярний віденський парк розваг "Пратер" повідомив, що відкривається, як і планувалося, 15 березня, щоправда різноманітні масові заходи будуть скасовані.

Також поки продовжує свою роботу найстаріший у Європі Віденський зоопарк, як і залишається відкритим для відвідувачів розташований поруч палац Шьонбрунн.

Станом на 11 березня 2020 року, в Австрії зафіксовано 206 випадків зараження коронавірусом Covid-19, один чоловік похилого віку знаходиться у важкому стані. Водночас, четверо інфікованих осіб уже одужали.

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Відні (50) та землі Нижня Австрія, яка оточує столицю (45).

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 250 випадків зараження вірусом, 66 234 осіб одужали, 4369 людей померло.