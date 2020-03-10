У Бельгії за добу підтвердили 28 нових випадків коронавірусу

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Бельгії протягом останніх 24 годин зросла на 28, загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 267 осіб.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я Бельгії пише бельгійське видання «The Brussels Times».

«9 березня Національна лабораторія університету міста Лювен протестувала 443 проби, 28 з яких виявилися позитивними. Таким чином, з початку епідемії загальна кількість інфікованих у Бельгії складає 267 осіб», - йдеться у повідомленні.

Міністерство з охорони здоров’я Бельгії відзначає відносне зменшення кількості нових випадків Covid-19. Це пов’язують з тим, що більшість людей, які відпочивали в уражених вірусом регіонах Італії, вже повернулися в країну. Крім того, триває активна роз’яснювальна робота з населенням: люди, які відчувають симптоми недуги, як правило, дотримуються рекомендацій залишатися вдома та за можливості обмежують коло спілкування до повного одужання.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 457 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 014 людей. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 людей померли.

В Італії 9 172 підтверджених випадків коронавірусу, 463 людини померли.

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За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

Фото: Belga