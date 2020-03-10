У Бельгії "ожив" пацієнт, якого оголосили померлим від коронавірусу
Цей пацієнт живий, хоча і знаходиться у важкому стані, повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.
«Хворий на коронавірус 74-річний пацієнт у Брюсселі, який був раніше оголошений померлим у медіа, продовжує лікування у госпіталі, хоча й знаходиться у важкому стані. Комунікаційна помилка надійшла з офісу міністра охорони здоров’я Меггі Де Блок і пізніше була спростована», - йдеться у повідомленні.
Літній житель Брюсселя повернувся з Італії, де перебував у контакті із людьми, інфікованими на Covid-19 Зараз він хворий на пневмонію – одне з найбільш серйозних ускладнень внаслідок Covid-19.
За словами офіційних представників бельгійського уряду, зараз в країні є кілька таких пацієнтів, стан яких «викликає занепокоєння».
Фото: Belga