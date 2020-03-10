Бульварщина: Анкара розкритикувала російські ЗМІ за "чорну пропаганду"

У Туреччині розкритикували висвітлення у РФ візиту Реджепа Тайїпа Ердогана до Москви, заявивши, що російські ЗМІ здійснювали спроби ведення "чорної пропаганди".

Про це сьогодні в рамках круглого столу в агентстві "Анадолу" заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це неповага з боку російських ЗМІ. Російські ЗМІ перетворили це на новину в стилі бульварної преси, що є неправильним. Вони розпочинають чорну пропаганду при наявності найменших розбіжностей (у відносинах двох країн - ред.). Щойно відносини нормалізуються, про негатив забувають", - заявив Чавушоглу.

За його словами, зустріч у Москві відбувалася згідно з протоколом і жодних причин для появи таких сюжетів не було.

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"Є протокол, місце зустрічі. Два лідери приходять з різних точок. Якщо наш президент чекав 30 секунд, Путін також чекав 30 секунд", - сказав Чавушоглу.

Така заява була зроблена стосовно сюжетів російських ЗМІ, в яких поширювалися інформація про те, що президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану довелося чекати перед закритими дверима до зали, де відбувалися переговори під час останньої зустрічі в Москві 5 березня. Як йшлося у деяких з повідомлень, очікування тривало "більше двох хвилин" й нібито "примусило нервуватися" турецького лідера.

Наразі частина повідомлень такого змісту, зокрема відеосюжети, недоступні для перегляду. У текстових повідомленнях російські ЗМІ вказують, що це могла бути "психологічна гра" російського президента, який не раз примушував очікувати себе, зокрема папа Франциск чекав на нього годину, а Віктор Янукович, який на той час обіймав президентський пост, чекав чотири години.

Як повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 березня відвідав Російську Федерацію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час шестигодинної зустрічі вони досягли угоди щодо припинення вогню в сирійському Ідлібі.