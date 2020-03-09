Путіну потрібна нова криза біженців

Росія робить все можливе, щоб загострити війну в Ідлібі

Саме масовий вихід біженців з Сирії створив абсолютно новий образ Європи, змінив її політичний ландшафт. Європейські ж політики один за іншим повторюють, що криза 2015 року не повинна повторитися.

Дедалі популярнішими у виборців стають популістські партії, які або пов'язані з Кремлем фінансовими зобов'язаннями, або просто є "корисними ідіотами" російської влади. Намітився розкол між "старою Європою" та центральноєвропейськими державами, жителі яких готові приймати щедру допомогу сусідів, але не бажають брати на себе зобов'язання. Щороку продовження санкцій проти Росії стає справжнім дипломатичним і політичним випробуванням для європейців, доказом того, що для багатьох країн ЄС цінності - порожній звук, що вони підтримують європейську солідарність швидше з прагматичних причин.

Але Путіну всього цього, звичайно ж, мало. Йому необхідно домогтися капітуляції ЄС. І це не таке вже й важке завдання, як здається. Досить дочекатися політичної кризи в Німеччині й формування уряду правих популістів в Італії. І тоді від санкцій залишиться один спогад. Президент Франції з легким серцем запропонує дати Росії шанс, якщо вже в Римі так противляться продовженню санкцій. Шлях на Київ для Путіна буде відкрито. А йому це необхідно, тому що часу до 2024 року, коли в Кремлі хотіли б створити спільну державу з Україною і Білоруссю, майже не залишилося.

Нова міграційний криза допоможе вирішити обидва завдання. Біженці сьогодні на кордонах Євросоюзу і робиться все можливе, щоб залишити їх в Туреччині. Але на Європу тисне не тільки Путін, а й турецький президент Ердоган, який використовує ситуацію для посилення власного політичного впливу. Ердоган домагається підтримки Заходу в протистоянні з Росією і одночасно створює умови, які потрібні Путіну. Саме тому Росія робить все можливе, щоб загострити війну в Ідлібі. Страждання сирійського народу стали для Кремля невичерпним резервуаром політичного успіху і дестабілізації не тільки Близького Сходу, а й Європи, і пострадянського простору. І Путін не збирається від цього успіху так просто відмовлятися.

Віталій Портников

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