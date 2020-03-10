Путін готовий "обнулитися", якщо так вирішить Конституційний суд

Президент РФ Путін виступив проти продовження повноважень президента за підсумками голосування щодо поправок до Конституції, однак при цьому готовий обнулити свої президентські терміни, якщо це підтримає Конституційний суд РФ.

Про це повідомляє портал Meduza з посиланням на пряму трансляцію засідання Держдуми.

Виступаючи в Держдумі, Путін зазначив, що він проти скасування обмежень на кількість президентських термінів. Але потім додав: "В принципі, такий варіант був би можливий, але за однієї умови, а саме: якщо Конституційний суд РФ дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме засадам та основним положенням Основного закону".

Згідно з розшифруванням промови Путіна в держагентстві ТАСС, лідер Росії розраховує, що разом з депутатами зробить багато для країни до 2024 року, "а там буде видно".

Раніше 10 березня депутат Держдуми Валентина Терешкова винесла на обговорення парламенту поправку про обнулення президентських термінів Володимира Путіна або скасування обмеження на переобрання на вищу керівну посаду.