У Держдумі пропонують

У Держдумі пропонують "обнулити" президентські терміни Путіна

Укрінформ
Депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроект про зміни до Конституції РФ поправку про обнулення президентських термінів.

Про це повідомляє портал Meduza.

На думку Терешкової, необхідно "або взагалі прибрати обмеження або, якщо цього вимагатиме ситуація і цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду".

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що цю пропозицію необхідно обговорити з лідерами думських фракцій, а також дізнатися думку чинного президента з цього приводу. Після цього в засіданні оголосили перерву. Голова фракції "Єдиної Росії" Сергій Невєров вже заявив про готовність підтримати поправку.

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Раніше стало відомо, що голова ЛДПР Володимир Жириновський під час засідання, на якому депутати мають ухвалити в другому читанні законопроект про поправки до Конституції, запропонував провести дострокові вибори в Держдуму. На його думку, дострокові вибори могли б відбутися 20 вересня.

Депутат від "Єдиної Росії" Олександр Карелін пообіцяв внести відповідну поправку в законопроект про Конституцію - Держдума вирішила розглянути її відразу ж.

Жириновський також запропонував скасувати прямі вибори президента: на його думку, главу держави могла б обирати Держрада.

Нагадаємо, Володимир Путін є президентом РФ з 2000 року з невеликою перервою. За чинною конституцією, він не може балотуватися на посаду глави Кремля в 2024 році.

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