Майже 50% росіян вважають, що поправки до конституції вигідні Путіну

До половини опитаних громадян РФ вважають, що запропоновані президентом Росії поправки до Конституції вносяться в інтересах самого Володимира Путіна.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру".

Згідно з опитуванням, 47% вважають, що поправки до Конституції вносяться, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року. 44% сказали, що це потрібно «для вдосконалення системи управління державою та в інтересах більшості населення країни», ще 9% не змогли дати відповідь.

При цьому, на питання соціологів про те, чи чули вони що-небудь про поправки до Конституції, 22% респондентів заявили, що "добре обізнані", 58% - "щось чули", 20% - "чують уперше".

Відповідаючи на питання про роль Конституції, найчастіше респонденти (30%) говорили, що документ ні на що не впливає, оскільки мало хто на нього зважає. Кількість тих, хто так вважає, за п'ять років зросла на 17 процентних пунктів і стала рекордною з 2005 року. Одночасно різко - з 48 до 27 відсотків зменшилася частка тих, хто вважає, що Конституція гарантує права і свободи громадян.

Про план змінити Конституцію Росії Володимир Путін заявив 15 січня в посланні Федеральним зборам. Після цього Путін призначив робочу групу з підготовки поправок до Конституції, до якої увійшли 75 осіб. Вони вже запропонували ввести в основний закон країни більше ста нових пунктів. Серед них - перейменування посади президента на "верховного правителя", утвердження православ'я в якості основної релігії країни, а також закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.

Законопроект про поправки до Конституції одноголосно прийняла в першому читанні Державна дума Росії. Друге читання призначено на 11 лютого, проте не виключене його перенесення на більш пізній термін.

Фото: kremlin.ru