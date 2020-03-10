Керівник апарату Трампа пішов на добровільну самоізоляцію

Новопризначений глава Білого дому Марк Медоуз пішов на добровільну самоізоляцію, дізнавшись, що він, можливо, контактував з людиною, в якої виявили коронавірус.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на речника Медоуза Бена Вільямсона.

“З метою перестороги Медоуз пройшов тестування (на коронавірус — ред.), яке виявилося негативним... Поки що в нього немає жодних симптомів, але згідно із стандартними рекомендаціями лікарів, він залишатиметься вдома протягом 14-ти днів, до цієї середи", - заявив представник Вільямсон.

Контакт Медоуза з інфікованою коронавірусом людиною стався 12 днів тому, однак про самоізоляцію глави Білого дому стало відомо лише нещодавно.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп 6 березня оголосив про заміну Міка Малвені на посаді керівника його адміністрації на конгресмена від республіканців Марка Медоуза.

Медоуз стане вже четвертим керівником апарату Трампа за трохи більше ніж три роки його президентства. Медоуз вважається лояльним до нинішнього президента конгресменом США.

Фото: Erin Schaff/The New York Times