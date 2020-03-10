Ердоган відмовився від рукостискань під час візиту до Бельгії

Ердоган відмовився від рукостискань під час візиту до Бельгії

Укрінформ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші члени делегації до Бельгії через коронавірус відмовилися від рукостискань як з високопосадовцями ЄС і НАТО, так і на зустрічі з турецькою громадою. Вони віталися, прикладаючи руку до грудей.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Маю сподівання, що дуже скоро людство переможе цю загрозу», - сказав Ердоган на зустрічі з представниками турецької громади в Брюсселі.

Після пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 9 березня турецький президент також відмовився від рукостискання. Він приклав руку до грудей, промовивши «Корона», генсек, посміхнувшись, наслідував його приклад.

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Кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 457 осіб. За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом. У Туреччині наразі не зафіксовано жодного випадку.

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Держава ввела додаткові заходи дезінфекції в школах, громадських місцях та транспорті, ЗМІ проводять інформування щодо заходів запобігання поширенню коронавірусу.

Фото: iletisim.gov.tr

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