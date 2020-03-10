Ердоган: НАТО мусить приділяти більше уваги обороноздатності Туреччини

Криза в Сирії загрожує всій Європі, тому НАТО має приділяти більше уваги обороноздатності Туреччини та співпрацювати з нею без дискримінації.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Турецько-сирійський кордон - це південно-східна межа НАТО. Безпекові та гуманітарні аспекти сирійської кризи несуть загрозу нашому регіону та всій Європі… Жодна європейська країна не може дозволити собі «розкоші» бути байдужою до конфлікту в Сирії та гуманітарної трагедії», - наголосив Ердоган.

На його переконання, НАТО має приділяти більше уваги обороноздатності Туреччини, її боротьбі з тероризмом - і при цьому співпрацювати без дискримінації та політичних застережень.

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«Значна частина наших вимог до НАТО полягає в повноцінному здійсненні заходів на основі рішень, прийнятих у 2012-му і 2015 роках та спрямованих на підтримку обороноздатності Туреччини», - заявив Ердоган.

Він нагадав, що Туреччина приймає на своїй території 3,6 млн біженців із Сирії, а також є єдиною країною НАТО, яка веде безпосередню боротьбу з ІДІЛ.

«Нині НАТО переживає той критичний момент, коли слід проявити солідарність з Туреччиною, своїм союзником по Альянсу», - додав Ердоган.

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Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснив одноденний робочий візит до Брюсселя на запрошення голови Європейської ради Шарля Мішеля.