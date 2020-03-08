Ердоган заборонив мігрантам переправлятися до ЄС через Егейське море
Про це повідомляє DW з посиланням на берегову охорону.
"За наказом президента... мігрантам не буде дозволятися перетинати Егейське море, оскільки це небезпечно", — зазначено у повідомленні.
Контроль за ситуацією доручили турецькому Міністерству внутрішніх справ.
Повідомляється, що це не свідчить про закриття кордону з турецької сторони. Принцип невтручання, коли мігранти незаконно хочуть покинути країну, продовжує застосовуватися, йдеться у заяві. Однак через «небезпеку для життя» подорожі морем будуть зупиняти.
Нагадаємо, наприкінці лютого Туреччина оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи. 29 лютого турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. У Греції інформацію про таку кількість мігрантів заперечили.
Рішення пропускати мігрантів Туреччина ухвалила після того, як 27 лютого в сирійському Ідлібі армія Башара Асада убили кілька десятків турецьких солдатів. Після цього ситуація в регіоні значно загострилася.
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