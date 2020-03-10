Емісар Держдепу зустрінеться в Литві з міністрами "Бухарестської дев'ятки"

Відповідальний за європейський напрям зовнішньої політики США посол Філіп Рікер проведе в Литві зустріч із міністрами закордонних справ дев'яти країн, одним з питань порядку денного будуть відносини НАТО з Росією.

Про це повідомив Державний департамент США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"В.о. помічника держсекретаря в питаннях Європи та Євразії Філіп Рікер 10 та 11 березня перебуватиме з візитом у Вільнюсі (Литва) для участі в міністерській зустрічі "Бухарестської дев'ятки", - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Як уточнюється, учасники зустрічі обміняються думками стосовно розподілу фінансових внесків у бюджет НАТО, відносин з Росією, ролі Китаю в Європі, енергетичної безпеки, а також ролі Альянсу в боротьбі з тероризмом.

Крім того, американський дипломат візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці відновлення незалежності Литви.

Нагадаємо, формат "Бухарестської дев'ятки" засновано 2015 року за ініціативи Румунії та Польщі. Окрім них до об'єднання належать Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина й Чехія.