Дуда підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про боротьбу з поширенням коронавірусу.

Про це він повідомив у суботу під час відвідання лікарні у Нисі, повідомляє Польське радіо.

«Я підписав його найшвидше, як це було можливо, і маю надію, що вже найближчими днями цей закон уможливить дії директорів лікарень, старост, маршалків – усіх тих, хто відповідає за лікарні, аби ми були ще більш підготовленими і могли ще швидше та ефективніше реагувати, якби у нас були підтверджені чергові випадки захворювання на коронавірус», - сказав Дуда.

Спецзакон про коронавірус передбачає, зокрема, що хворі, а також особи з підозрою на наявність коронавірусу в організмі можуть підлягати додатковій госпіталізації. Крім того, працедавець з метою протидії поширенню коронавірусу може доручити підлеглому працювати з дому.

На випадок закриття ясел, дитсадка або школи передбачається виплата батькам або опікунам додаткової фінансової допомоги на догляд за дітьми (на термін не більш ніж 14 днів).

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Президент Польщі також заявив про призначення приблизно 3 млрд злотих на профілактичні дії у зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу.

Сейм (нижня палата парламенту) Польщі 2 березня на позачерговому засіданні ухвалив закон щодо протидії поширенню коронавірусу. 6 березня відповідний закон без поправок був прийнятий Сенатом і надісланий на підпис президентові.

На цей час у Польщі підтверджено п'ять випадків коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні в світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.