Дуда підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом
Про це він повідомив у суботу під час відвідання лікарні у Нисі, повідомляє Польське радіо.
«Я підписав його найшвидше, як це було можливо, і маю надію, що вже найближчими днями цей закон уможливить дії директорів лікарень, старост, маршалків – усіх тих, хто відповідає за лікарні, аби ми були ще більш підготовленими і могли ще швидше та ефективніше реагувати, якби у нас були підтверджені чергові випадки захворювання на коронавірус», - сказав Дуда.
Спецзакон про коронавірус передбачає, зокрема, що хворі, а також особи з підозрою на наявність коронавірусу в організмі можуть підлягати додатковій госпіталізації. Крім того, працедавець з метою протидії поширенню коронавірусу може доручити підлеглому працювати з дому.
На випадок закриття ясел, дитсадка або школи передбачається виплата батькам або опікунам додаткової фінансової допомоги на догляд за дітьми (на термін не більш ніж 14 днів).
Президент Польщі також заявив про призначення приблизно 3 млрд злотих на профілактичні дії у зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу.
Сейм (нижня палата парламенту) Польщі 2 березня на позачерговому засіданні ухвалив закон щодо протидії поширенню коронавірусу. 6 березня відповідний закон без поправок був прийнятий Сенатом і надісланий на підпис президентові.
На цей час у Польщі підтверджено п'ять випадків коронавірусної інфекції.
Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.
На сьогодні в світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, одужали 57 389 осіб.
В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.