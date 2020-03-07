У Польщі зафіксовано чотири нових випадки зараження коронавірусом

У Польщі кількість заражених коронавірусом у п’ятницю зросла до п’яти.

Про чотири нових випадки зараження вірусом COVID-19 поінформував під час пресконференції у Варшаві міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“У нас чотири нових випадки”, - заявив Шумовський.

За його словами, один із заражених – це особа, яка подорожувала автобусом з першим хворим на коронавірус у Польщі, про зараження якого стало відомо в середу. Крім того, двоє інших осіб, у яких підтверджено COVID-19, повернулися з Італії. Четверта особа заразилася на короновірус у Великій Британії.

За словами міністра, усі заражені є людьми молодого і середнього віку, їх життю не загрожує небезпека. Заражені на COVID-19 перебувають в інфекційних лікарнях Вроцлава, Щецина та міста Оструда на північному сході Польщі.

Шумовський поінформував, що на сьогодні в Польщі виконано загалом 600 тестів на виявлення коронавірусу.

За його словами, станом на сьогодні понад 6 тис. людей в Польщі перебувають під санітарно-епідеміологічним наглядом, зокрема 92 особи — в інфекційних лікарнях, 490 – на домашньому карантині.

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Міністр закликав поляків зберігати спокій і діяти раціонально, щоб не викликати паніки та не дестабілізувати систему охорони здоров’я.

Як відомо, перший випадок зараження коронавірусом у Польщі було зафіксовано у середу. Станом на сьогодні 66-річний пацієнт перебуває в лікарні міста Зелена Гура, його стан є нормальним.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055. З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані. Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок коронавірусу виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА