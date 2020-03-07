Процес у Нідерландах щодо МH17 ускладнить відносини Росії із Заходом - польський дипломат

У Нідерландів є “тверді докази” винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив польський експерт, колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

“Однозначно, голландці мають тверді, а не лише побічні, докази участі Росії у збитті цього літака над Донбасом. Думаю, що дії Росії на суді публічно буде засуджено, вирок буде очевидним. Однак, очевидним є й те, що Росія не визнає свою провину”, - підкреслив Пєкло.

Він нагадав, що Росія весь час намагалася зняти із себе провину за збиття літака, висовуючи безглузді альтернативні версії, що авіалайнер збила українська ракета чи український винищувач.

На думку експерта, судовий процес у справі збиття малайзійського авіалайнера і майбутній вирок у цій справі буде “ще одним кроком у формуванні міжнародною спільнотою ставлення до Росії і засудження її дій”.

“Зараз це повинно дати додаткові аргументи для роздумів уряду та політикам Франції, які охоче б відмінили санкції і почали діалог з Росією. Зараз може бути такий період, коли Росії буде складніше налагоджувати відносини із Заходом”, - констатував експосол Польщі в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня в Нідерландах розпочнеться суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17.

Судове засідання в Нідерландах відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою (JIT) за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.