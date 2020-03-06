Євросоюз дає ще €60 мільйонів на допомогу населенню Ідлібу

Євросоюз виділяє додатково 60 мільйонів євро для надання допомоги населення сирійської провінції Ідліб.

Про це йдеться у резолюції надзвичайної Ради ЄС із закордонних справ, яка відбулася у п’ятницю у Загребі, столиці головуючої в ЄС Хорватії.

Документ оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«ЄС реагує на гуманітарну ситуацію у якості пріоритету. Європейська Комісія мобілізувала ще 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги для північно-західної Сирії, включаючи прикордонні регіони, та має намір збільшувати таку допомогу цивільному населенню. Гуманітарна допомога буде спрямована на негайні потреби у притулку, у продовольстві та медикаментах для близько мільйона осіб, які були переміщені протягом минулих тижнів, та для всіх сирійців в регіоні Ідліб», - йдеться у документі.

Міністри наголосили, що умовою для доставки такої допомоги є доступ до населення міжнародних гуманітарних організацій. У цьому зв’язку вони закликали до поширення дії резолюції РБ ООН 2165 на транскордонний доступ для гуманітарних організацій для вирішення негайних гуманітарних завдань, включаючи медичне та хірургічне обслуговування та забезпечення сирійців, які бідують, з використанням найкоротших шляхів доставки такої допомоги.

«Рада ЄС закликає сирійський режим повернутися за стіл переговорів. Будь-яке стійке рішення конфлікту потребує справжню політичну трансформацію відповідно до Резолюції РБ ООН 2254 та Женевського комюніке 2012 року. ЄС висловився за продовження Женевського процесу під егідою ООН та підтвердив зобов’язання щодо єдності, суверенітету та територіальної цілісності Сирійської держави», - йдеться у резолюції Ради ЄС.

Читайте також: ЄС закликає сирійський режим та Росію до сталої тиші в Ідлібі

Як повідомлялося, за результатами майже шестигодинних переговорів президентів Туреччини і РФ, що відбулися в Москві 5 березня, був підписаний додатковий протокол, згідно з яким у ніч з четверга на п'ятницю, 6 березня, було введено режим припинення вогню в Ідлібі.

Фото: АА