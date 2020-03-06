ЄС закликає сирійський режим та Росію до сталої тиші в Ідлібі

ЄС взяв до уваги результати зустрічі лідерів Туреччини й Росії та закликав всі сторони протистояння, включаючи сирійський режим та його російських покровителів, негайно припинити наступ у Ідлібі та встановити режим стійкого припинення вогню.

Про це йдеться у резолюції надзвичайної Ради ЄС із закордонних справ, яка відбулася у п’ятницю у Загребі.

Повний текст заяви оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"Тривалий наступ в Ідлібі сирійського режиму та тих, хто його підтримує, включаючи Росію, створює нечувані страждання та провокує найгіршу гуманітарну кризу з часів початку Сирійського конфлікту… Рада ЄС взяла до уваги результати зустрічі між Росією і Туреччиною вчора у Москві та знову повторює, у найсильніших термінах, заклик до всіх сторін встановити негайне та стійке припинення вогню та гарантувати захист цивільного населення», - йдеться у документі.

Рада ЄС закликала до термінової деескалації конфлікту в Сирії з метою припинити сповзання до міжнародного військового протистояння, та запобігти подальшим стражданням мирного населення.

«Це послання було доставлено до всіх ключових партнерів. ЄС здійснює зв'язок з іншими міжнародними партнерами, включаючи ООН, НАТО та США, тож існує чіткий та потужний міжнародний консенсус на користь деескалації і тривалого припинення вогню», - йдеться у резолюції Ради ЄС.

Європейські міністри окремо наголосили – незважаючи на те, що ЄС визнає наявність визначених ООН терористичних угруповань у цьому регіоні, невибіркові атаки та руйнування цивільної інфраструктури, включаючи заклади з охорони здоров’я, школи та табори біженців, які здійснюються сирійським режимом та його союзниками, не можуть виправдовуватися за жодних обставин і мають бути зупинені.

«Ми повторюємо позицію ЄС, що всі, хто здійснює військові злочини та злочини проти людства мають бути притягнуті до відповідальності», - наголосили міністри закордонних справ ЄС.

Як повідомлялося, за результатами майже шестигодинних переговорів президентів Туреччини і РФ, що відбулися в Москві 5 березня, був підписаний додатковий протокол, згідно з яким у ніч з четверга на п'ятницю, 6 березня, було введено режим припинення вогню в Ідлібі.

Фото: АА