Для делегацій у ПАРЄ закликають ввести гендерний принцип 50 на 50

З нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня у Парламентській асамблеї Ради Європи закликають до формування національних делегацій за рівним гендерним складом.

Про це заявив у відеозверненні президент Асамблеї Рік Дамс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Президент ПАРЄ Рік Дамс закликав Парламентську асамблею досягти гендерного паритету та запустив хештег #IWant5050», - заявили в ПАРЄ.

Бельгійський політик констатував, що не всі національні делегації 47 країн-членів мають рівну кількість жінок і чоловіків.

Водночас він зазначив, що 79 років тому, коли була проведена перша сесія Асамблеї, ситуація була ще гіршою. «Було близько сотні представників – чоловіків і лише дві жінки», - нагадав Дамс.

Як зазначили в ПАРЄ, сьогодні жінки складають третину її складу.