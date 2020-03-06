ОАЕ евакуювали 215 громадян арабських країн із провінції Хубей

Об'єднані Арабські Емірати евакуювали 215 громадян арабських країн з китайської провінції Хубей - епіцентру поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє посольство ОАЕ в Україні.

"За вказівкою президента ОАЕ шейха Халіфи бен Заєда Аль Нахаян наслідний принц Абу-Дабі, заступник верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ шейх Мухаммед бен Заєд Аль Нахаян розпорядився евакуювати громадян ряду братніх і дружніх країн з провінції Хубей у Китаї - епіцентру поширення коронавірусу Covid-19 - в "Гуманітарне місто" в Абу-Дабі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до такого заходу вдалися на прохання урядів цих країн.

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Повідомляється також, що літак, оснащений інтегрованими медичними службами, здійснив евакуацію групи осіб у складі 215 осіб, до якої увійшли громадяни ряду арабських і дружніх країн. В евакуації взяла участь група гуманітарного реагування, до складу якої увійшли добровольці з числа пілотів, бортпровідників, а також група з медичного та адміністративного персоналу.

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"Гуманітарне місто" в Абу-Дабі оснащене всім необхідним обладнанням і матеріалами для проведення необхідних медичних оглядів евакуйованих і забезпечення їх безпеки. Евакуйовані будуть поміщені на карантин на термін щонайменше 14 днів, їм надаватиметься уся необхідна медична допомога протягом всього періоду карантину відповідно до стандартів ВООЗ, доти, доки не буде забезпечена їх цілковита безпека", - йдеться також у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.