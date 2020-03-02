У провінції Хубей залишаються 39 українців

У Китаї у провінції Хубей залишається 39 громадян України, наразі повідомлень про інфікування українців новим коронавірусом на території КНР немає.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"За повідомленням МЗС України, станом на 28 лютого інформація про наявність громадян України серед інфікованих коронавірусом на території КНР до посольства не надходила. Посольство продовжує перебувати на постійному зв’язку з українцями, які відмовились від евакуації. Всього дипустанові відомо про 39 громадян України, які залишаються в провінції Хубей", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китаю.

За даними українського МОЗ, станом на 2 березня 2020 року у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 048 - летальні. Одужали вже 45 074 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Фото: АА