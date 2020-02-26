ВООЗ не продовжувала інкубаційний період коронавірусу - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію про те, що Всесвітня оганізація охорони здоров’я продовжила інкубаційний період коронавірусу.

Про йдеться у пресрелізі МОЗ, який Укрінформ має у своєму розпорядженні.

У міністерстві спростовують повідомлення, що термін інкубаційного періоду продовжено до 21 чи 28 днів.

"Це недостовірна інформація. Всесвітня організація охорони здоров’я не продовжувала термін інкубаційного періоду. Він так і залишився 14 днів", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що інкубаційний період — це період часу між зараженням появою клінічних симптомів хвороби, і "рекомендований ВООЗ термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів".

Як повідомлялося, влада китайської провінції Хубей, де розпочався спалах, заявила, що інкубаційний період COVID-19 може сягати 27 днів.