ВООЗ не продовжувала інкубаційний період коронавірусу - МОЗ
Про йдеться у пресрелізі МОЗ, який Укрінформ має у своєму розпорядженні.
У міністерстві спростовують повідомлення, що термін інкубаційного періоду продовжено до 21 чи 28 днів.
"Це недостовірна інформація. Всесвітня організація охорони здоров’я не продовжувала термін інкубаційного періоду. Він так і залишився 14 днів", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що інкубаційний період — це період часу між зараженням появою клінічних симптомів хвороби, і "рекомендований ВООЗ термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів".
Як повідомлялося, влада китайської провінції Хубей, де розпочався спалах, заявила, що інкубаційний період COVID-19 може сягати 27 днів.