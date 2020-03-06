У Китаї від коронавірусу вилікували вже понад 50 тисяч осіб

У четвер з лікувальних закладів материкового Китаю було виписано 1681 пацієнта, хворого на новий коронавірус.

Про із посиланням на Національний комітет із питань охорони здоров’я Китаю пише Xinhua.

Зазначається, що з початку епідемії від нового захворювання в Китаї вже вдалося вилікувати 53 726 людей.

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Всього ж станом на кінець четверга в Китаї виявили 80 552 випадки захворювання на новий коронавірус та 3042 смерті від хвороби.

За останню добу по всій країні були виявлені 143 нових зараження, померли 30 осіб (29 в провінції Хубей і один на Хайнані).

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Як раніше повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померло 3286, одужало - 53 299 осіб.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

Фото: АА