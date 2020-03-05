У Британії від коронавірусу помер перший пацієнт
Про це повідомляє Sky News.
"Пацієнт в Беркширі став першою людиною у Великобританії, яка померла після того, як у неї виявили коронавірус", - йдеться в повідомленні.
Літній чоловік був госпіталізований у лікарню Royal Berkshire в середу, його тест на наявність коронавірусу виявився позитивним.
За словами головлікаря Англії, професора Кріс Вітт, померлий заразився вірусом у Британії, і його контакти з іншими людьми вже відслідковується.
Видання пише, що у Великобританії у 116 осіб підтверджено коронавірус Covid-19.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня в світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померло 3286, одужало - 53 299 осіб.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.