ВООЗ досі не вважає спалах коронавірусу пандемією

Попри дуже тривожні ознаки, ситуація із коронавірусом у світі наразі не відповідає рівню пандемії.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Xinhua.

“Попри те, що ситуація може погіршитися та досягти рівня пандемії, є країни, які в цих умовах показали, що COVID-19 можна стримати”, - сказав Гебреєсус.

Він закликав “до останнього не здаватися”.

Гебреєсус наполіг, що визначення пандемії можна присвоювати лише на основі доказів, яких досі немає.

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Водночас він висловив серйозне занепокоєння з приводу того, що вірус упродовж останніх днів проникає до все більшої кількості країн зі слабкою системою охорони здоров’я.

“Гебреєсус закликав до всеохопного підходу, наголосивши на необхідності політичних втручань зобов’язань у всіх країнах для стримання COVID-19”, - зауважує Xinhua.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

Фото: Flash90